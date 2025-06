Poussé dehors, le clan Neymar va faire de grandes révélations sur le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans du PSG il y a deux ans après l’arrivée de Luis Enrique, Neymar avait pris la direction de l’Arabie saoudite pour s’engager avec Al-Hilal, marquant la fin de son aventure mitigée dans la capitale. Interrogé par L’Equipe, le père de la star brésilienne retient le positif et promet des révélations sur les raisons de son départ en 2023.

A l’été 2023, Neymar quittait le Paris Saint-Germain après six saisons passées du côté du Parc des Princes, et celles-ci furent mouvementés. Si l’international brésilien a pu impressionner les supporters du club par son talent, il a également frustré par ses blessures, mais aussi agacé par son comportement. De quoi précipiter le divorce entre le PSG et Neymar, pris en grippe par une partie des supporters qui étaient allés jusqu'à son domicile pour réclamer son départ.

« Les motifs du départ, on les racontera plus tard » Interrogé par L’Équipe, Neymar Sr est revenu sur la fin houleuse entre son fils et le club de la capitale. « Sa meilleure phase, c'était pourtant au PSG. Il lui a juste manqué la Ligue des champions. Il a été l'un des artisans de cette première finale (en 2020). Mais on n'a pas eu de chance. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres. Mais ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard (sourires) », confie le père de Neymar, affirmant avoir conservé de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et gardant un souvenir plaisant du PSG : « C'était un beau mariage. (...) Personne ne peut effacer ce qu'on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club. »