Neymar : C'est terminé ?

En grande difficulté depuis sa blessure avec Al-Hilal, Neymar ne sait pas de quoi son futur sera fait, ni s'il disputera la prochaine Coupe du monde. Nouveau sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a d'ailleurs rappelé qu'il avait à sa disposition un énorme vivier, ce qui pourrait bien représenter une énorme concurrence pour l'ancien numéro 10 du PSG.

Ancelotti évoque la grosse concurrence pour Neymar « On a une liste très large de joueurs, au Brésil, en Europe et aussi en Arabie saoudite. Environ 70. On a le temps d'évaluer chacun d'eux, parce qu'ils peuvent tous prétendre aller à la Coupe du monde. Pour l'instant, il n'y a pas de liste définitive de 25 ou 26 joueurs. Les joueurs qui figuraient dans cette première liste m'ont beaucoup plu. Que ce soit au niveau de leur attitude, de leur engagement ou de leur état d'esprit. Mais il faut qu'on observe tous ceux qui jouent dans le monde », rappelle-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer plus en détail le cas Neymar.