PSG : Départ du Qatar, c’est confirmé !

Le Paris Saint-Germain va briser un lien historique en se retirant du Parc des princes. C’est le projet des propriétaires qataris du club parisien qui se heurtent au refus de la Mairie de céder le stade. Une migration vers Poissy ou Massy est d’actualité, un drame selon Pierre Ménès qui confirme le déménagement.

Et si le Qatar quittait Paris ? Non pas pour se retirer des affaires du PSG, mais pour construire le nouveau stade et complexe XXL du champion d’Europe en dehors des limites de la capitale. Ce n’est plus une supposition. Depuis l’automne 2024, Nasser Al-Khelaïfi ne cesse de publiquement évoquer le départ du Parc des princes en raison du refus de la Mairie de Paris de vendre les droits du temple du Paris Saint-Germain aux propriétaires qataris.

«J’en parlais très récemment avec Valérie Pécresse qui me disait que le club hésitait entre Massy et Poissy» Est-ce un coup de bluff de la part du président du PSG afin d’avoir gain de cause ? Pas du tout selon Pierre Ménès qui s’est renseigné auprès de la Présidente du conseil régional d’Ile-de-France. « Ce n’est pas du bluff, j’en parlais très récemment avec Valérie Pécresse qui me disait effectivement que le club hésitait maintenant entre Massy et Poissy pour faire leur stade. Leur PSG land avec hôtels, boutiques, restaurants, studios télé, de cinéma, parkings et tout ce qu’il faut ».