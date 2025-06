Neymar - PSG : L’erreur historique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur du PSG entre 2017 et 2024, Neymar n'a pas jamais justifié les 222M€ investis par le club parisien. La faute à de multiples blessures, mais aussi à une hygiène de vie discutable. Attendu comme le sauveur, l'international brésilien n'a eu qu'une influence limitée lors des rencontres à enjeux. Alors peut-on parler d'une erreur de casting ?

Le 3 août 2017, le PSG officialisait le transfert le plus cher de l’histoire du football, celui de Neymar. Achetée 222M€, la star brésilienne était alors considérée comme l’un des plus talentueux de la planète. Le club parisien espérait s’appuyer sur les qualités de l’ancien barcelonais pour remporter sa première Ligue des champions. Mais très vite, Neymar a affiché des fragilités qui l’ont empêché d’enchaîner. Les années ont passé, et son influence sur le terrain s’est réduite. Hors de forme, Luis Enrique avait décidé de le pousser vers la sortie au moment de son arrivée en 2014.

Le clan Neymar évoque son passage au PSG Mais interrogé par L’Equipe, le père du joueur retient un bilan positif de son aventure. « Sa meilleure phase, c'était pourtant au PSG. Il lui a juste manqué la Ligue des champions. Il a été l'un des artisans de cette première finale (en 2020). Mais on n'a pas eu de chance. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres (…) C'était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c'est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu'on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club » a confié Neymar Sr ce mardi.