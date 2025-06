Kylian Mbappé - PSG : Le tacle sorti de nulle part

L'AS Roma a présenté son nouvel entraîneur. Après le départ de Claudio Ranieri, le club italien a présenté Gian Piero Gasperini. Au cours de cette conférence de presse, l'ancien coach de l'Atalanta Bergame a rendu hommage au formidable travail de Luis Enrique au PSG, tout en adressant un tacle déguisé à Kylian Mbappé.

Le pique de Gasperini à Mbappé

Au cours de son intervention, Gasperini a évoqué la progression du PSG. Pour lui, la force du club parisien réside dans le fait que les joueurs placent le collectif au-dessus de tout, ce qui n’a pas toujours été le cas, notamment avec la fameuse MNM composée de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. « Aujourd’hui, dans le football moderne, on attaque et on défend. Aujourd’hui, dans le football moderne, ce qui compte, c’est d’être une équipe. Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire. Ils ont perdu Messi, Mbappé, Neymar. Ils ont atteint des objectifs qu’ils n’avaient jamais atteints de leur vie avec des joueurs forts et très bien choisis. Je pense que le football aujourd’hui, c’est ça. Ce sont les principes. Il n’y en a pas d’autres. Aujourd’hui, le football change, et il change en équipe à une grande vitesse, on ne s’en rend pas compte » a confié le coach romain ce mardi.