PSG - Signature en Arabie Saoudite : Il répond à la polémique !

Plusieurs semaines après la victoire éclatante du Paris Saint-Germain sur l’Inter (5-0), la finale de Ligue des Champions continue de faire parler en Italie. Tout ça a cause d’une polémique qui fait rage autour de l’entraîneur Simone Inzaghi, qui a dû prendre la parole face à la presse pour donner sa version des faits.

Le CEO d’ Al Hilal a en effet annoncé que Inzaghi avait donné son accord avant la finale face au PSG , ce qui n’a pas manqué de faire parler en Italie. Certains ont en effet estimé que cela avait en grande partie influencé la préparation de l’ Inter et le principal concerné a dû s’expliquer. « Aujourd'hui, comme cela a souvent été le cas au cours de mes quatre années à l'Inter, j'ai tout entendu et tout écouté. Si c'est le prix à payer pour mes quatre années à l'Inter, je suis heureux de le payer, mais ce n'est rien comparé au bien que j'ai reçu de tout le monde. Je parle de l'Inter, des supporters, des dirigeants, des joueurs et de l'Inter » a expliqué le technicien italien, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia.

« Il n'y avait pas d'autre équipe que je voulais entraîner »

« Je sais que cela va me manquer, que tout va me manquer, même cela. Même les accusations les plus injustes qui ont été lancées au cours des quatre dernières années. Mais j'ai été très heureux, j'ai tout donné et j'ai travaillé en étroite collaboration avec le club et les dirigeants » a poursuivi Inzaghi, en conférence de presse. « Bref, je pense qu'eux aussi, pour le bien de l'Inter, étaient convaincus que la bonne chose à faire était de séparer nos chemins, avec beaucoup de douleur de la part de tout le monde. J'ai accepté le défi et je suis sorti de ma zone de confort après plusieurs années à l'Inter. Je veux changer ma façon de penser, mon style de jeu et essayer de nouvelles choses. Il n'y avait pas d'autre équipe que je voulais entraîner. J'ai donc choisi Al Hilal ».