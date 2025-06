Le PSG s'est débarrassé d'un «sale type» !

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a quitté le PSG. En effet, le club de la capitale a vendu la star brésilienne à Al Hilal il y a deux ans. D'après Daniel Riolo, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi s'est séparé d'un « sale type ».

Lors de l'été 2017, le PSG a levé la clause libératoire à 222M€ de Neymar. Après avoir passé six saisons à Paris, l'international brésilien a été poussé vers la sortie par la direction du club rouge et bleu. Et pourtant, l'actuel numéro 10 de Santos avait prolongé jusqu'en 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En effet, le PSG a vendu Neymar à Al Hilal lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 90M€. D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi s'est débarrassé d'un « sale type ».