Mbappé - Neymar : La grosse fake-news au PSG

Le PSG a vu partir ses grandes stars Neymar, Messi et Mbappé ces dernières années, avant de remporter enfin la Ligue des champions. Pour Laurent Blanc, l’idée selon laquelle le club aurait dû attendre ces départs est une fake-news. Il rappelle que ce trio avait aussi un vrai sens collectif au sein de l’équipe.

Le PSG s’est séparé de nombreuses stars ces dernières années, notamment Neymar , Kylian Mbappé ou encore Messi , pour repartir sur des bases saines et construire un effectif collectif. Mission réussie pour Luis Campos et Luis Enrique qui ont enfin réussi à emmener le PSG au bout et à gagner cette Ligue des champions tant attendue.

Le Parisien a interrogé Laurent Blanc à propos du passage des stars au PSG : « Après Neymar et Messi, Mbappé est parti à son tour à l’été 2024. Voir le PSG gagner la C1 la saison où il n’a plus de stars, ça vous étonne ? » L’ancien entraîneur du PSG répond en expliquant que le club de la capitale aurait très bien pu gagner cette Ligue des champions avec leur trio Mbappé-Messi-Neymar :

«Et parmi ceux que vous avez nommés, certains étaient collectifs»

Souvent critiqués pour leur manque d’implication et de jeu collectif, Laurent Blanc prend la défense de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi durant leur passage au PSG et démonte leur image de joueurs individuels :

« Et, que je sache, le football est un sport collectif. Donc, qu’est-ce qui est le plus important ? Avoir une très belle équipe qui joue bien et gagne, ou compter sur de très bons joueurs individuels qui, à un moment donné, ne suffisent plus car il faut une dimension collective ? Tu peux avoir les deux, attention. Et parmi ceux que vous avez nommés, certains étaient collectifs aussi, je pense. »