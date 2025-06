60M€ : Le PSG rate le «nouveau Messi» !

Le mercato promet d’être animé pour le PSG cet été. En pleine Coupe du monde des clubs, la formation parisienne scrute le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu avaient notamment coché le nom de Franco Mastantuono sur leur liste. Le milieu offensif argentin, destiné à marcher dans les pas de Lionel Messi, a toutefois choisi le Real Madrid.

Mastantuono destiné à devenir l'héritier de Messi ?

Comme le rapporte Le Parisien, les projecteurs sont déjà braqués sur lui malgré son jeune âge. Il faut préciser qu’il est très certainement le plus grand talent argentin depuis un certain Lionel Messi. Franco Mastantuono est d’ailleurs devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l’Argentine, battant le record de La Pulga qui le détenait depuis 2005. « C’est le joueur argentin le plus prometteur de sa génération » affirme le journaliste Hernan Castillo.