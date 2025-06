Mercato - Paris FC : Un attaquant a signé, c’est officiel !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Moses Simon pourrait bientôt arriver, le Paris FC était également annoncé sur la piste de Promise David pour renforcer son attaque. Mais l’international canadien a finalement décidé de rester à l’Union Saint-Gilloise, où il disputera la Ligue des champions la saison prochaine et avec qui il a prolongé de deux ans.

Moses Simon se rapproche du Paris FC

Une piste en moins pour le Paris FC, qui pourrait rapidement se rattraper avec Moses Simon. Comme indiqué par RMC Sport, l’international nigérian (81 sélections, 10 buts) est de plus en plus proche de rejoindre le promu de Ligue 1. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat au FC Nantes, l’attaquant âgé de 29 ans est très intéressé par la possibilité de rejoindre le PFC, qui lui propose un salaire important. Les deux clubs doivent encore se mettre d’accord sur le montant de l’opération, qui devrait se situer aux alentours des 5M€. La saison dernière, Moses Simon a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives en 32 matchs de disputés avec les Canaris.