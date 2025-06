Transferts : La «belle surprise» annoncée à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Angel Gomes, l’OM a officialisé samedi dernier sa deuxième recrue estivale en la personne de CJ Egan-Riley. En fin de contrat avec Burnley, l’international espoir anglais s’est engagé pour les quatre prochaines saisons à Marseille. Un joueur que Romain Alessandrini connaît peu, mais qui il l’espère sera une bonne surprise.

Le marché des transferts a ouvert ses portes seulement lundi, mais l’ OM tient déjà ses deux premières recrues de l’été. L’ Olympique de Marseille a entamé son mercato par la signature d’ Angel Gomes (24 ans), arrivé libre en provenance du LOSC . L’international anglais (4 sélections) a été suivi quelques jours plus tard par CJ Egan-Riley , défenseur âgé de 22 ans en fin de contrat à Burnley et qui s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le club olympien.

« C’est toujours bien de recruter des joueurs dès le début du mercato »

« J’ai suivi. C’est toujours bien de recruter des joueurs dès le début du mercato, en plus sans indemnités de transfert. J’imagine que le coach a donné sa liste. Plus on se rapproche de la fin du marché, plus c’est difficile de trouver de bons joueurs. Ils pourront participer à la présaison, ils auront 6-7 semaines pour se fondre dans le groupe, c’est mieux que d’arriver quand le championnat a déjà commencé. C’est important pour la continuité », estime Romain Alessandrini, dans un entretien accordé à La Provence.