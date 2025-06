Xavi - Iniesta : Grosse annonce en direct sur le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2012 et 2023, Marco Verratti était l'un des joueurs iconiques du projet QSI, et pourtant, le milieu de terrain n'avait pas que des admirateurs parmi les consultants. C'est notamment le cas de Daniel Riolo qui a souvent été critique à son encontre, et il en a remis une couche mardi soir en direct sur RMC en indiquant que Verratti avait pourtant tout pour atteindre le niveau de Xavi et Andrès Iniesta au PSG.

Inconnu du grand public au moment de son arrivée au PSG à l'été 2012 en provenance de Pescara (Serie B italienne), Marco Verratti a été l'une des grandes trouvailles de Leonardo sur le marché des transferts. Le milieu de terrain a débarqué au Parc des Princes en tant que grand espoir, et il a réussi au fil des années à s'imposer comme l'une des références mondiales à son poste avec le PSG. Pourtant, Verratti ne faisait pas l'unanimité...

Riolo à charge contre Verratti Parmi les consultants les plus critiques à l'encontre de Marco Verratti, on note bien évidemment Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC Sport dans l'émission l'After Foot. Pendant de longues années, il n'a cessé de pointer du doigt le manque de progrès affichés par Verratti au PSG ainsi que son hygiène de vie, et Riolo estime pourtant que l'international italien avait tout pour devenir un joueur du calibre de Xavi et Andrès Iniesta, les deux anciens métronomes du FC Barcelone.