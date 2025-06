Mbappé - Dembélé : Un rappeur balance, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG depuis l’été dernier. Et, ironie du sort, le club de la capitale a raflé sa première Ligue des champions sans le meilleur buteur de son histoire. Mentionné par Nono La Grinta sur son titre « Paris », Mbappé reste une icône parisienne pour le rappeur qui est passé aux aveux à la radio sur ce succès XXL grâce à la Ligue des champions.

Le 31 mai dernier, le PSG célébrait son titre de champion d’Europe à Munich. Un sacre en Ligue des champions tant attendu par les propriétaires qataris, les supporters parisiens et les joueurs comme Marquinhos qui s’est effondré au micro de Canal+ en affirmant avoir « tout donné pour ça » après tant d’années de désillusions. Autour de cette victoire finale de C1, acquise contre l’Inter (5-0), des sons ont beaucoup tourné sur les plateforme de streaming comme Los Angeles de Siaka et Paris de Nono La Grinta, sans oublier le Dolce Camara de Booba et SDM grâce à Désiré Doué.

«Au moment où je fais le son, Mbappé est encore au PSG, c’est la fin de l’autre Ligue des champions. Ça n’avait rien à voir» De passage sur Mouv, le rappeur Nono La Grinta a livré les coulisses d’un succès fracassant qui n’avait initialement aucun lien avec le parcours du PSG en Ligue des champions. « Le single d’or ? Je suis très reconnaissant envers le PSG. Je te dis la vérité, ce son, à la base je l’ai fait il y a un an et ça n’avait vraiment rien à voir avec le PSG. L’instru (ndlr mental) ça fait plus de cinq ans qu’elle est là. Ca a donné Paris ». D’ailleurs, la génèse de ce morceau est tellement à des années lumières de cette soirée historique à Munich que Kylian Mbappé est mentionné. « Je dis « Parisien comme Mbappé » ? Au moment où je fais le son, Mbappé est encore au PSG, c’est la fin de l’autre Ligue des champions. Ça n’avait rien à voir (ndlr avec le sacre de cette année), mais ça s’est bien associé, c’est la fusion ».