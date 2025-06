PSG : Riolo cartonne le clan Neymar !

Depuis son départ du PSG, Neymar Jr a joué 19 matchs au total en club, que ce soit avec Al Hilal ou Santos. Alors que Neymar Sr s'est lâché en interview ce lundi soir, Daniel Riolo a sorti la sulfateuse. En effet, le journaliste français s'en est pris à l'international brésilien et à son père.

Après avoir passé six saisons au PSG , Neymar a été poussé vers la sortie lors de l'été 2023. Devenu indésirable à Paris , la star brésilienne a rejoint Al Hilal pour une somme proche de 90M€. Toutefois, son séjour en Arabie Saoudite s'est très mal passé. Peu épargné par les pépins physiques, Neymar n'a joué que sept matchs sous les couleurs d' Al Hilal. Ce qui a poussé le club saoudien à résilier son contrat prématurément. De retour à Santos depuis le 31 janvier, l'international brésilien est toujours en délicatesse avec son corps, ayant disputé douze rencontres seulement.

Alors que Neymar Sr a répondu aux détracteurs de son fils ce lundi soir, Daniel Riolo s'est emporté dans l'émission l'After Foot le lendemain. « Je crois que son père lui a fait beaucoup de tort, à se mêler de tout. Entre les problèmes d’impôts, de conseils. Quand il a pu croquer, il croquait. En plus, c’est rarissime l’interview d’un papa. Il doit nourrir un vieux rêve. Il va tenter de nous vendre un destin à la Ronaldo 2002. C’est une opération de communication. Son nombre de matches depuis le départ du PSG, c’est terrible. Ça tiendrait du miracle. Je ne vois pas comment il pourrait rendre service à Ancelotti. Son corps est trop fragile », a affirmé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«C’est un mytho»

« S’il était plus intelligent, il aurait évité 1000 coups au cours de sa carrière. Un Messi par exemple était plus intelligent. Il se faisait découper parce que c’est un sale type, il le cherchait. Au Brésil, il divise énormément. Son attitude était dramatique. Pour moi, il a subi avec des provoques, des simulations, un environnement catastrophique. (...) Il dit : "un jour, on dira la vérité sur le départ du PSG", bah dis le, ça fait dix ans qu’il nous dit ça. C’est un mytho », a pesté Daniel Riolo.