PSG - Transfert de Barcola : Le plan B est activé !

Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de certains grâce à sa saison sous le maillot du PSG. En effet, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d'un intérêt du Bayern Munich. Toutefois, le club allemand pourrait bien se casser les dents sur la position parisienne. De quoi inciter les Bavarois à passer à autre chose concernant Barcola.

Avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Bradley Barcola a perdu un peu de cote au PSG, mais il n'en reste pas moins un joueur important pour Luis Enrique. L'international français a brillé lors de cet exercice et ça n'a pas échappé au Bayern Munich. Le club bavarois va se séparer de Leroy Sané et l'ailier du PSG serait donc une option.