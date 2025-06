Mbappé : Le transfert historique qui dégoûte le PSG !

À la recherche de nouvelles pépites sur le mercato, le PSG avait coché un nom sur sa liste ces dernières semaines. Le club de la capitale était particulièrement intéressé par les services de Franco Mastantuono. Mais finalement, le milieu offensif de 17 ans a dit oui au Real Madrid et va donc évoluer avec un certain Kylian Mbappé.

Le PSG veut encore s’en tenir à son nouveau fil rouge pour son recrutement. Cet été, le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles pépites à Luis Enrique pour la saison prochaine. C’est dans cette optique que les dirigeants parisiens se sont mis à travailler sur le dossier de Franco Mastantuono . Du haut de ses 17 ans, le milieu offensif argentin est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.

Mastantuono recale le PSG pour le Real Madrid...

Comme le confirme Le Parisien, Franco Mastantuono a longtemps été convoité par le PSG sur le mercato. Mais le crack de River Plate a finalement dit oui à un contrat de six ans au Real Madrid. Le club madrilène n’a d’ailleurs pas hésité à lâcher plus de 60M€ pour recruter le phénomène, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du championnat argentin.