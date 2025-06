De Zerbi : Le gros soulagement à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’AC Milan, puis de l’Inter Milan, Roberto De Zerbi devrait finalement, sauf retournement de situation, être encore à l’OM la saison prochaine. Un soulagement pour Romain Alessandrini. L’ancien marseillais s’est félicité de voir le technicien italien rester à Marseille, où il voit une osmose avec Pablo Longoria et Medhi Benatia.

« On parlait de moi à l’Inter, mais l’Inter ne m'a jamais appelé. » Présent dans le podcast Supernova la semaine dernière, Roberto De Zerbi est revenu sur l’intérêt de l’Inter Milan à son égard. Après l’AC Milan, qui a nommé Massimiliano Allegri, les Nerazzurri étaient eux aussi annoncés sur la piste de l’entraîneur de l’OM, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais c’est finalement Cristian Chivu qui a succédé à Simone Inzaghi, parti à Al-Hilal.

« J’aime quand je m’engage à aller jusqu’au bout » « J’ai commencé il y a 20 jours à parler aux futurs joueurs, nous étions à Miami avec le président, le directeur sportif et le propriétaire », a assuré Roberto De Zerbi. « J’aime quand je m’engage à aller jusqu’au bout. Ce n’était pas tant une question d’équipe. Partir simplement parce que quelque chose de mieux se présente irait à l’encontre de ma façon de penser. Lorsque je me sens trahi, il n’y a pas de contrat qui tienne et je pars. »