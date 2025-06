65M€ : Le transfert surprise au PSG !

L’été dernier, le PSG avait déboursé 50M€ pour s’offrir Désiré Doué, qui était également très courtisé par le Bayern Munich. Le Français s’est par la suite révélé sous les ordres de Luis Enrique et sa valeur a grimpé, comme le prix de son transfert. En effet, grâce à certains bonus, le milieu offensif pourrait finalement coûter 65M€ au club de la capitale.

Depuis le début de son aventure au PSG , Luis Campos a parfois été critiqué pour avoir réalisé de mauvais coups sur le mercato en faisant venir des joueurs qui n’avaient pas le niveau pour le champion de France . Le Portugais s’est bien rattrapé l’été dernier avec notamment les arrivées de Désiré Doué , Willian Pacho et Joao Neves .

Doué s’est révélé

S’il y a bien un joueur du PSG qui s’est révélé cette saison, c’est Désiré Doué. Après quelques mois compliqués au début, l’ancien Rennais a par la suite mis tout le monde d’accord grâce à ses dribbles et ses buts. Le Français est ainsi devenu un des hommes de base de Luis Enrique et il était d’ailleurs titulaire en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier contre l’Inter Milan. Il avait d’ailleurs été élu homme du match avec un doublé plus une passe décisive au compteur.