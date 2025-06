Le PSG réalise un coup de génie, il hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a encore marqué les esprits en s'imposant largement face à l’Atlético de Madrid lors de son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs ce dimanche. Sous la houlette de Luis Enrique, le club de la capitale affiche un visage épatant, de quoi impressionner Demba Ba, invité de Jérôme Rothen sur RMC.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement réussi son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs en écrasant l’Atlético de Madrid (4-0). Deux semaines après sa victoire en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique ont montré qu’ils souhaitaient remporter un dernier titre avant les vacances, de quoi impressionner Demba Ba, saluant les récentes performances du club au micro de RMC.

« Luis Enrique a amené les joueurs dans une idée et une mission commune qu'ils ont tous acceptés. » « Ce qui m’a le plus impressionné, c’est que t’as pris ton meilleur joueur, ou alors celui qui a le meilleur talent, et t’en as fait le plus grand travailleur de l’équipe, confie l’ancien attaquant de Chelsea au sujet d’Ousmane Dembélé. Le meilleur buteur de l’équipe, c’est peut-être celui qui court le plus et qui lead tout le monde. J’ai l’impression que Luis Enrique a amené les joueurs dans une idée et une mission commune qu'ils ont tous acceptés. »