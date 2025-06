Barcola - PSG : C’est la fin

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux adversaires du PSG pendant cette campagne de Ligue des champions en pinceraient pour Bradley Barcola si l’on se fie aux rumeurs de transfert étalées dans les médias étrangers. Pour autant, les fans parisiens de l’international français seraient en mesure de dormir sur leurs deux oreilles malgré l’animé feuilleton Barcola.

Deuxième meilleur buteur de la saison du PSG avec 19 réalisations, Bradley Barcola n’était plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de Luis Enrique sur les derniers grands rendez-vous. Si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola étaient aptes à jouer, Désiré Doué fut le plus souvent choisi pour les accompagner à la pointe de l’attaque.

Bradley Barcola fait tourner des têtes à Liverpool et à Munich Ce qui n’a pas échappé à Liverpool d’après The Sun qui serait prêt à casser sa tirelire dans l’optique de tomber d’accord avec le PSG pour le transfert de Bradley Barcola. Après avoir recruté Michael Olise et loupé Désiré Doué l’été dernier, le Bayern Munich en pincerait également pour Barcola et aurait déjà renoué contact par le biais de Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, comme révélé par Sport BILD la semaine dernière.