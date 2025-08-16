Départ du PSG : Un attaquant refuse son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos a récemment confirmé que son souhait était de rester dans la capitale. Le Portugais, sous contrat jusqu'en 2028, n'est pas titulaire indiscutable sur le mercato et son départ a parfois été évoqué. Certains clubs européens ont manifesté leur envie de le recruter mais son choix a été fait.

Avant-centre de 24 ans, Gonçalo Ramos présente des qualités évidentes qui pourraient plaire à de nombreux clubs. Le Portugais, ancien joueur formé à Benfica, sort d'une saison satisfaisante et se plaît au PSG. D'ailleurs, il a été plutôt clair sur ses intentions au cours de l'été, malgré les approches de jolis noms...

Le PSG dit non pour Ramos TBR Football rapporte d'abord que Newcastle est venu prendre des renseignements sur Gonçalo Ramos ces dernières semaines. Le Portugais, dont la valeur est estimée à 40M€ à l'heure actuelle sur le site spécialisé Transfermarkt, ne quittera pas le PSG car le club a répondu qu'il n'était pas à vendre.