Transfert à 12M€ : C'est terminé au PSG !

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Nordi Mukiele serait sur le point de signer à Sunderland. En effet, un accord de principe aurait été trouvé entre les trois parties. Grâce à la vente de Nordi Mukiele, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait empocher une enveloppe d'environ 12M€.

Depuis de longs mois, Nordi Mukiele ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Prêté au Bayer la saison dernière, l'international français (1 sélection) est revenu au PSG cet été. Toutefois, Nordi Mukiele est une nouvelle fois invité à se trouver un nouveau club. Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, le défenseur de 27 ans devrait rejoindre Sunderland d'ici la fin marché, programmé le 1er septembre à 20 heures.

PSG : Direction Sunderland pour Mukiele Selon les informations de RMC Sport, confirmées par Le Parisien, le PSG a bouclé la vente de Nordi Mukiele. En effet, Sunderland aurait trouvé un accord de principe avec le club parisien et le clan du joueur.