«C'était rapide» : Le PSG boucle un transfert en urgence !

Amadou Diawara

Alors que Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui, Nordi Mukiele vient de quitter le PSG. En effet, le club de la capitale a officialisé le transfert du défenseur de 27 ans vers Sunderland ce dimanche après-midi. Nordi Mukiele ayant paraphé un bail de quatre ans avec les Black Cats.

Mukiele quitte le PSG pour signer à Sunderland Dans un entretien publié sur le site officiel de Sunderland, Nordi Mukiele s'est livré sur les coulisses de son départ du PSG. Et l'international français (1 sélection) a avoué que tout s'était passé vite.