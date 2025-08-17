«C'était rapide» : Le PSG boucle un transfert en urgence !

Ce dimanche après-midi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le départ de Nordi Mukiele. En effet, l'international français (1 sélection) s'est engagé pour une durée de quatre saisons à Sunderland. Interrogé sur son transfert, Nordi Mukiele (27 ans) a avoué que tout s'était passé vite.
Alors que Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui, Nordi Mukiele vient de quitter le PSG. En effet, le club de la capitale a officialisé le transfert du défenseur de 27 ans vers Sunderland ce dimanche après-midi. Nordi Mukiele ayant paraphé un bail de quatre ans avec les Black Cats.
Mukiele quitte le PSG pour signer à Sunderland
Dans un entretien publié sur le site officiel de Sunderland, Nordi Mukiele s'est livré sur les coulisses de son départ du PSG. Et l'international français (1 sélection) a avoué que tout s'était passé vite.
«Je n'ai pas mis longtemps à prendre ma décision»
« J'adore le football et j'aime donner tout ce que j'ai aux gens qui me donnent de l'amour en retour. Je connais l'histoire de Sunderland, donc je n'ai pas mis longtemps à prendre ma décision. C'était un peu rapide, mais j'adore ce sport et donc j'adore les défis. Je vais essayer de tout donner pour ce club, dès mon arrivée », a confié Nordi Mukiele.