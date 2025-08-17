Discussions avancées pour un transfert, l’OM plombé à l’étranger ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais après un mercato estival déjà très ambitieux, l’OM cherche encore à recruter un joueur de qualité en la personne d’Edon Zhegrova. Si le club marseillais est toujours en contacts avancés dans ce dossier, la Juventus a également mis le pied dedans afin de tenter sa chance pour l’ailier kosovar.

Le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Alors que le club phocéen a mal commencé sa saison en concédant la défaite du côté du Stade Rennais vendredi soir (1-0), les dirigeants marseillais poussent toujours afin de recruter Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC lui, souhaite rejoindre l’OM.

L’OM pousse pour Zhegrova Ce dossier est néanmoins compliqué et prend du temps, alors que récemment, Olivier Létang a assuré que le Kosovar serait bien un joueur du LOSC cette saison. Néanmoins, l’OM ne lâche pas le joueur de 26 ans comme le rappelle le journaliste Fabrizio Romano ce dimanche. L’ailier droit est la cible prioritaire de l’OM, qui est en pourparlers avancés avec les différents camps dans ce dossier.