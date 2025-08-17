Un pote de Mbappé au Real Madrid : Opération surréaliste sur le mercato, la réponse est cash !

En grande difficulté du côté du Real Madrid, Rodrygo pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Alors qu'Arsenal serait emballé par l'idée de recruter l'attaquant brésilien de 24 ans, la Maison-Blanche aurait proposé un échange avec William Saliba (24 ans). Choqués, les Gunners auraient recalé les Merengue.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis l'arrivée de la star de 26 ans à la Maison-Blanche, Rodrygo a vu son temps de jeu diminuer considérablement sous la houlette de Carlo Ancelotti. Et lorsque l'Italien a quitté le Real Madrid, la situation du numéro 11 du club s'est empirée.
Rodrygo-Saliba : Le Real tente un coup XXL
Peu avant le début de la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a pris les rênes du Real Madrid. Malheureusement pour lui, Rodrygo est devenu le dernier nom dans la hiérarchie des attaquants merengue. Par conséquent, l'international brésilien pourrait aller voir ailleurs d'ici la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.
Arsenal refuse d'échanger Rodrygo et Saliba
Alors qu'Arsenal serait prêt à tendre les bras à Rodrygo cet été, le Real Madrid aurait tenté un coup inattendu. Selon les informations d'Indykaila News, divulguées sur X, l'écurie présidée par Florentino Pérez aurait contracté la direction des Gunners ce mercredi soir, et ce, pour discuter d'un échange entre l'attaquant de 24 ans et William Saliba. Natif de Bondy, l'international français est proche de Kylian Mbappé, l'actuel numéro 10 de Xabi Alonso. Choqué par la proposition du Real Madrid, Arsenal aurait immédiatement refusé de négocier une telle opération. Les dirigeants anglais ayant clairement indiqué qu'ils ne comptaient inclure personne dans la transaction pour le recrutement de Rodrygo. Reste à savoir si Arsenal et le Real Madrid trouveront finalement un accord pour le transfert du Brésilien.