Un pote de Mbappé au Real Madrid : Opération surréaliste sur le mercato, la réponse est cash !

Amadou Diawara

En grande difficulté du côté du Real Madrid, Rodrygo pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. Alors qu'Arsenal serait emballé par l'idée de recruter l'attaquant brésilien de 24 ans, la Maison-Blanche aurait proposé un échange avec William Saliba (24 ans). Choqués, les Gunners auraient recalé les Merengue.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis l'arrivée de la star de 26 ans à la Maison-Blanche, Rodrygo a vu son temps de jeu diminuer considérablement sous la houlette de Carlo Ancelotti. Et lorsque l'Italien a quitté le Real Madrid, la situation du numéro 11 du club s'est empirée.

Rodrygo-Saliba : Le Real tente un coup XXL Peu avant le début de la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a pris les rênes du Real Madrid. Malheureusement pour lui, Rodrygo est devenu le dernier nom dans la hiérarchie des attaquants merengue. Par conséquent, l'international brésilien pourrait aller voir ailleurs d'ici la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.