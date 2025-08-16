PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre à 100M€ après Mbappé !

Pierrick Levallet

Le mercato n’est pas encore fini du côté du PSG. Le club de la capitale n’exclurait pas l’arrivée d’un nouvel attaquant cet été, surtout en cas de départ dans le secteur offensif. Les dirigeants parisiens se tiendraient ainsi à l’affût pour Rodrygo. Une guerre semble d’ailleurs se préparer avec le Real Madrid, plusieurs mois après la bataille intense dans le feuilleton Kylian Mbappé.

Après avoir mis la main sur Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG n’en aurait pas encore fini avec son mercato. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre offrir un nouvel élément offensif à Luis Enrique, surtout en cas de départ en attaque avant la fin de l’été. Kang-In Lee, buteur contre Tottenham en Supercoupe de l'UEFA, ne devrait notamment pas être retenu en cas de bonne offre. Et la formation parisienne aurait peut-être déjà identifié son remplaçant.

Rodrygo poussé vers la sortie au Real Madrid En effet, le PSG suivrait attentivement l’évolution de la situation de Rodrygo. L’international auriverde semble avoir perdu sa place au Real Madrid. Et l’arrivée de Xabi Alonso ne semble pas avoir arrangé les choses. Le Brésilien aurait encore été relégué dans la hiérarchie dans le secteur offensif. Le coach espagnol ne lui ferait pas vraiment confiance. L’attaquant de 24 ans pourrait donc envisager un nouveau départ ailleurs, à un an de la Coupe du monde 2026.