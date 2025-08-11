PSG : «Rien à foutre», l’incroyable rencontre avec Doué

Dans son podcast intitulé « À bientôt de te revoir », Sophie-Marie Larrouy s'amuse à questionner des personnalités sur leur personnalité, leur carrière. Des chanteurs, des personnalités de la télévision ou des acteurs se sont assis sur le canapé de la jeune femme, qui n'a jamais reçu de sportifs. Pourtant, son mari semble être un grand fan de football.
Comédienne, autrice et podcasteuse, Sophie-Marie Larrouy est un OVNI dans le paysage médiatique. À 41 ans, elle jongle entre ses chroniques décalées, sa passion pour le handball et ses séances de musculation à la maison. Si le sport professionnel ne l’attire pas particulièrement, elle en parle pourtant avec spontanéité et tendresse. C’est dans cet esprit qu’elle évoque, avec humour, son rapport au football — souvent distant — et les intuitions surprenantes de son compagnon, notamment au sujet de Désiré Doué.
« Tu vas voir, il va percer »
« Ça me fait penser que mon mec avait rencontré Désiré Doué au début de sa carrière, il me disait toujours : "Tu vas voir, il va percer." Maintenant qu'on le voit partout, j'ai l'impression que c'est mon petit-cousin » a confié Larrouy. Mais pour participer à son podcast « À bientôt de te revoir », elle pense à un autre joueur du PSG. « Je n'ai jamais interviewé de sportifs dans mon podcast . Mais dans ma liste, il y a Ousmane Dembélé. On m'a dit qu'il était trop sympa » a-t-elle déclaré au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.
« J'en ai rien à foutre du foot »
Malgré ces clins d’œil, Larrouy reste en retrait des grandes messes footballistiques. La victoire du PSG en Ligue des champions ? Elle s’en réjouit… sans y trouver d’émotion particulière. « Que le PSG ait gagné la Ligue des champions, je m'en réjouis pour eux, mais j'en ai rien à foutre du foot, car je n'aime pas les ostentations. Toute manifestation publique de joie finit par me mettre mal à l'aise. J'aimerais aussi que les supporters gardent leurs t-shirts. On n'enlève pas nos t-shirts quand on est très heureuse, donc il n'y a aucune raison, ce n'est pas fair-play. Je ne sais pas, enlevez une chaussette sinon ? » a-t-elle déclaré ce lundi.