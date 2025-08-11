PSG : «Rien à foutre», l’incroyable rencontre avec Doué

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans son podcast intitulé « À bientôt de te revoir », Sophie-Marie Larrouy s'amuse à questionner des personnalités sur leur personnalité, leur carrière. Des chanteurs, des personnalités de la télévision ou des acteurs se sont assis sur le canapé de la jeune femme, qui n'a jamais reçu de sportifs. Pourtant, son mari semble être un grand fan de football.

Comédienne, autrice et podcasteuse, Sophie-Marie Larrouy est un OVNI dans le paysage médiatique. À 41 ans, elle jongle entre ses chroniques décalées, sa passion pour le handball et ses séances de musculation à la maison. Si le sport professionnel ne l’attire pas particulièrement, elle en parle pourtant avec spontanéité et tendresse. C’est dans cet esprit qu’elle évoque, avec humour, son rapport au football — souvent distant — et les intuitions surprenantes de son compagnon, notamment au sujet de Désiré Doué.

« Tu vas voir, il va percer » « Ça me fait penser que mon mec avait rencontré Désiré Doué au début de sa carrière, il me disait toujours : "Tu vas voir, il va percer." Maintenant qu'on le voit partout, j'ai l'impression que c'est mon petit-cousin » a confié Larrouy. Mais pour participer à son podcast « À bientôt de te revoir », elle pense à un autre joueur du PSG. « Je n'ai jamais interviewé de sportifs dans mon podcast . Mais dans ma liste, il y a Ousmane Dembélé. On m'a dit qu'il était trop sympa » a-t-elle déclaré au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.