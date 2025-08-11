Transfert au PSG : Doué et Barcola reçoivent un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé samedi le transfert de Lucas Chevalier qui débarque en provenance du LOSC pour 55M€, et le gardien de 23 ans a donné sa premier interview aux médias officiels du club de la capitale. Un entretien dans lequel il évoque notamment Désiré Doué et Bradley Barcola, ses nouveaux coéquipiers du PSG, deux joueurs qu'il a bien connu avec l'équipe de France espoirs.

C'était dans l'air du temps, c'est officiel depuis samedi : Lucas Chevalier (23 ans) a quitté le LOSC pour rejoindre le PSG, avec un contrat jusqu'en 2030 et un deal estimé à 40M€ + 15M€ de bonus. Le gardien de l'équipe de France s'est confié dans un premier entretien accordé au site officiel du PSG, et il s'est notamment réjoui de ses retrouvailles avec Bradley Barcola et Désiré Doué au Parc des Princes.

« Je vais les retrouver très vite » « Oui, j’ai joué avec Bradley et Désiré en jeunes, notamment à l’Euro Espoirs. On n’a pas trop échangé récemment parce qu’ils étaient en vacances pendant que moi je bossais, et ce n’était pas encore officiel. Mais je vais les retrouver très vite. Je connais aussi pas mal de monde dans le club, il y a d’anciens Lillois dans le staff et la coordination. Ça facilite l’adaptation », indique le nouveau gardien du PSG.