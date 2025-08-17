Le PSG choque une légende, le coup de pression dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a réussi à récolter un trophée sur lequel le club n'avait jamais réussi à mettre la main : la Supercoupe d'Europe. Le tout, avec seulement une semaine de préparation après les congés estivaux décalés pour cause de Coupe du monde des clubs. Pedro Miguel Pauleta s'est montré choqué par ce succès en réclamant encore plus à l'équipe de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a frôlé le doublé Ligue des champions - Coupe du monde des clubs. En effet, les hommes de Luis Enrique ont échoué en finale du Mondial aux Etats-Unis face à Chelsea (0-3) après s'être pourtant offerts le Real Madrid (4-0) et le Bayern Munich (2-0) aux tours précédents. La Coupe du monde a contraint le PSG à prendre ses congés estivaux au moment où les clubs de Ligue 1 entamaient leur pré-saison.

« Ils n'avaient qu'une semaine d'entraînement dans les jambes » Ce fut notamment le cas de Tottenham, adversaire du PSG en Supercoupe d'Europe mercredi soir. Menés deux buts à zéro, le champion d'Europe a inversé la tendance en raflant le trophée aux tirs au but (2-2 puis 4-3). Une performance XXL aux yeux de Pedro Miguel Pauleta. « Paris a bien démarré sa saison, malgré un match très difficile. Ils n'avaient qu'une semaine d'entraînement dans les jambes. Quand tu vois les joueurs tout donner jusqu'au bout, c'est le plus important ».