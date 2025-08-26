Transfert au PSG : Il a décidé de partir, un accord est déjà trouvé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Arnau Tenas aurait fait part de ses envies d'ailleurs à ses proches. Alerté par la situation du gardien espagnol, Villarreal a sauté sur l'occasion pour tenter de le recruter. Et le Sous-marin jaune aurait déjà trouvé un accord avec le joueur. Il ne resterait plus qu'à s'entendre avec le PSG pour l'indemnité de transfert.

Libre de tout contrat après son départ du FC Barcelone, Arnau Tenas a signé librement et gratuitement au PSG lors de l'été 2023. Après avoir passé deux saisons à Paris, le gardien espagnol de 24 ans serait sur le point de partir.

PSG : Tenas a confié à son entourage qu'il voulait partir Selon les informations du Parisien, Arnau Tenas a compris que son avenir au PSG était bouché, étant soumis à une lourde concurrence dans la capitale française. En fin de contrat le 30 juin 2026, l'Espagnol a donc fait ses adieux aux supporters du club rouge et bleu ce vendredi, et ce, après la victoire contre Angers (1-0). Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Arnau Tenas devrait retourner dans son pays natal.

PSG : Tenas a un accord avec Villarreal A en croire Le Parisien, Arnau Tenas aurait fait part de ses envies d'ailleurs à ses proches, et ce, malgré son fort attachement au PSG. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu, le numéro 80 du club rouge et bleu devrait signer à Villarreal. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais, Arnau Tenas serait tombé d'accord avec le Sous-marin jaune. Alors que Villarreal doit encore s'entendre avec le PSG, le joueur aurait bon espoir de voir son transfert se concrétiser dans le courant de la semaine.