PSG : Dembélé, sa déclaration d’amour pour Messi

Coéquipiers au FC Barcelone entre 2017 et 2021, Ousmane Dembélé et Lionel Messi ont partagé plusieurs saisons dans le vestiaire catalan. Aujourd’hui séparés – Dembélé évoluant au PSG, Messi à l’Inter Miami – les deux hommes ont pourtant conservé une relation marquante, comme l’a confié l’international français de 28 ans ce lundi.
Arrivé à Barcelone à seulement 20 ans, Ousmane Dembélé a côtoyé Lionel Messi au quotidien pendant quatre saisons, jusqu'au départ de l'Argentin au PSG en 2021. Une période fondatrice pour le Français, qui n’a pas oublié l’influence du septuple Ballon d’Or. « Mon casier était juste à côté du sien, et il me donnait beaucoup de conseils » a-t-il raconté ce lundi. Dès les premiers jours, une complicité naturelle s’est installée entre les deux hommes, malgré la pression médiatique et les attentes autour du jeune Français. Messi, de son côté, n’a pas hésité à endosser un rôle de mentor, l'encourageant à se montrer plus sérieux s’il voulait atteindre ses objectifs.
Dembélé évoque sa relation avec Messi
« J'ai eu une très bonne relation avec Messi dès le premier jour. C'était quelqu'un qui savait instinctivement ce que vous vouliez. Il m'a dit que je devais être sérieux si je voulais réaliser mes rêves – après cela, j'ai regardé et appris de ce qu'il faisait sur le terrain » a lâché le joueur du PSG au cours d'un entretien accordé à Guillem Balague pour Four Four Two. Dans cet entretien, Dembélé est également revenu sur les qualités exceptionnelles de Messi.
« Son positionnement était exceptionnel »
« Qu'il joue en tant que numéro 10 ou numéro 9, son positionnement était exceptionnel, la façon dont il semblait se rendre invisible sur le terrain. Parfois, on a l'impression de ne pas le voir pendant quatre ou cinq minutes, puis dès qu'il reçoit le ballon, il sait instinctivement quoi faire. Messi savait quand Jordi Alba allait doubler son attaque, quand il allait mettre le ballon au fond des filets. Il comprend très bien le football, se positionne très bien sur le terrain et vous savez – nous savons tous – ce qu'il peut faire avec ses pieds » a lâché Dembélé.