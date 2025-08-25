PSG : Dembélé, sa déclaration d’amour pour Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coéquipiers au FC Barcelone entre 2017 et 2021, Ousmane Dembélé et Lionel Messi ont partagé plusieurs saisons dans le vestiaire catalan. Aujourd’hui séparés – Dembélé évoluant au PSG, Messi à l’Inter Miami – les deux hommes ont pourtant conservé une relation marquante, comme l’a confié l’international français de 28 ans ce lundi.

Arrivé à Barcelone à seulement 20 ans, Ousmane Dembélé a côtoyé Lionel Messi au quotidien pendant quatre saisons, jusqu'au départ de l'Argentin au PSG en 2021. Une période fondatrice pour le Français, qui n’a pas oublié l’influence du septuple Ballon d’Or. « Mon casier était juste à côté du sien, et il me donnait beaucoup de conseils » a-t-il raconté ce lundi. Dès les premiers jours, une complicité naturelle s’est installée entre les deux hommes, malgré la pression médiatique et les attentes autour du jeune Français. Messi, de son côté, n’a pas hésité à endosser un rôle de mentor, l'encourageant à se montrer plus sérieux s’il voulait atteindre ses objectifs.

Dembélé évoque sa relation avec Messi « J'ai eu une très bonne relation avec Messi dès le premier jour. C'était quelqu'un qui savait instinctivement ce que vous vouliez. Il m'a dit que je devais être sérieux si je voulais réaliser mes rêves – après cela, j'ai regardé et appris de ce qu'il faisait sur le terrain » a lâché le joueur du PSG au cours d'un entretien accordé à Guillem Balague pour Four Four Two. Dans cet entretien, Dembélé est également revenu sur les qualités exceptionnelles de Messi.