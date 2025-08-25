Transferts de dernière minute : Le PSG prend une décision retentissante !

Amadou Diawara

Depuis l'ouverture du marché estival, le PSG s'est offert les services de trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Alors que le mercato fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, les hautes sphères parisiennes ont décidé de ne plus recruter, à moins d'un départ majeur dans les prochains jours.

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est montré très discret. En effet, Luis Campos n'a procédé qu'à quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique depuis l'ouverture du marché.

Le PSG a terminé son recrutement Pour permettre à Luis Enrique de remplir ses objectifs de la saison 2025-2026, Luis Campos n'a bouclé que trois transferts cet été. En effet, le PSG a officialisé les signatures de deux gardiens et d'un défenseur central droitier : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.