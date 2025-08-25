Mercato - OM : De Zerbi va boucler un retour surprise !

Alors que Jonathan Rowe a été transféré à Bologne, l’OM pourrait recruter un ailier d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient sur la piste d’un joueur déjà passé par la Ligue 1 la saison dernière, que Roberto De Zerbi connaît bien et qui appartient actuellement à un club anglais.
Déjà annoncé sur le départ avant sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a définitivement quitté l’OM, un an seulement après son arrivée en provenance de Norwich. L’ailier âgé de 22 ans s’est engagé en faveur de Bologne, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris.
« Un ailier gauche que le coach connait bien »
Un départ que l’OM devrait chercher à compenser. En ce sens, la piste Edon Zhegrova (26 ans, LOSC) est évoquée depuis plusieurs semaines, mais d’après Walid Acherchour, une autre mènerait à un joueur appartenant à un club anglais et passé par la Ligue 1 la saison dernière.
Hamed Junior Traoré dans le viseur de l’OM ?
« Il y aura aussi un ailier gauche, qu’on a peut-être connu en Ligue 1 l’année dernière, qui est dans un club anglais et que le coach connait bien », a-t-il déclaré sur le plateau de Winamax TV. Selon toute vraisemblance, il s’agirait d’Hamed Junior Traoré (25 ans), prêté à Auxerre par Bounemouth la saison dernière. Roberto De Zerbi connait bien l’international ivoirien (10 sélections) puisqu’il a été son entraîneur à Sassuolo.