Mercato - OM : De Zerbi va boucler un retour surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Jonathan Rowe a été transféré à Bologne, l’OM pourrait recruter un ailier d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient sur la piste d’un joueur déjà passé par la Ligue 1 la saison dernière, que Roberto De Zerbi connaît bien et qui appartient actuellement à un club anglais.

Déjà annoncé sur le départ avant sa violente altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a définitivement quitté l’OM, un an seulement après son arrivée en provenance de Norwich. L’ailier âgé de 22 ans s’est engagé en faveur de Bologne, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris.

« Un ailier gauche que le coach connait bien » Un départ que l’OM devrait chercher à compenser. En ce sens, la piste Edon Zhegrova (26 ans, LOSC) est évoquée depuis plusieurs semaines, mais d’après Walid Acherchour, une autre mènerait à un joueur appartenant à un club anglais et passé par la Ligue 1 la saison dernière.