Transferts - OM : Le retour surprise qui peut tout gâcher ?

Très impliqué dans le recrutement de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée l’été dernier, Roberto De Zerbi aimerait retrouver l’un de ses anciens joueurs. Il s’agit de Hamed Junior Traoré, que le technicien italien a bien connu du côté de Sassuolo et cette saison a été prêté en Ligue 1, à l’AJ Auxerre.

Quelle sera la prochaine recrue marseillaise ? Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley , l’ OM serait sur le point d’accueillir Facundo Medina , dont le transfert devrait coûter autour des 22M€. Mais le joueur du RC Lens pourrait rapidement être suivi par un renfort offensif, avec Roberto De Zerbi qui aurait glissé un nom à ses dirigeants en ce mercato estival.

De Zerbi veut Hamed Junior Traoré

La presse italienne parle en effet depuis quelques jours d’Hamed Junior Traoré, milieu offensif de 25 ans qui évolue actuellement à Bournemouth et qui a évolué à l’AJ Auxerre cette saison, dans un prêt de six mois plutôt réussi. De Zerbi le connaît très bien, puisqu’il l’avait eu sous ses ordres à Sassuolo, où le joueur était l’un des grands talents à suivre. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM aurait offert 12M€ plus bonus pour boucler un transfert, mais son club réclamerait au moins 16M€.