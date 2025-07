Transfert de Neymar : Le jackpot décroché grâce au PSG !

Après 6 ans au PSG, Neymar n'était plus en odeur de sainteté. C'est ainsi qu'à l'été 2023, le Brésilien a été poussé vers la sortie par le club de la capitale. Une opportunité dont a profité l'Arabie Saoudite, qui a déboursé 90M€ pour ce transfert. Et si d'un point de vue sportif, Neymar a été un flop à Al-Hilal, en ce qui concerne l'aspect marketing, c'est une histoire complètement différente.

« Il a été injustement critiqué »

N'ayant joué que 7 matchs avec Al-Hilal en raison de blessures, Neymar a été un flop munumental. A ce propos, dans un entretien pour Sport, Esteve Calzada, CEO du club saoudien, a confié : « Des regrets sur le passage de Neymar ? La question n'est pas de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise décisive. Ce qui était regrettable, c'est sa blessure. Et il a aussi été injustement critiqué. Ses blessures étaient à cause de tacles violents et non à un manque de professionnalisme. C'était regrettable ».