PSG : La folle anecdote avec Neymar !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancienne vedette du PSG, Neymar a finalement plié bagages en 2023. En proie à de sérieuses blessures depuis son aventure parisienne, le Brésilien a néanmoins marqué les esprits à Paris. Ancien coéquipier du joueur de 33 ans, Thomas Meunier s’est lâché sur le niveau ahurissant que disposait l’ancien numéro 10 chez les Rouge et Bleu.

« J’étais vraiment au sommet, quand je jouais au Paris Saint-Germain »

« Mon prime ? J’en ai eu plusieurs non ? (sourire) Il y en a eu un avec Santos déjà, puis à Barcelone. Mais j’étais vraiment au sommet, quand je jouais au Paris Saint-Germain. Je pense en 2017, 2018, et 2019. Et même en 2020, quand nous sommes arrivés en finale de Ligue des Champions. Je pense que pendant ces quatre années, j’étais vraiment imbattable, mais malheureusement, j’ai été stoppé à cause de blessures qui font partie de la carrière d’un athlète. En tous cas c’est pendant ces quatre années que j’étais le mieux pour jouer au foot », a ainsi lâché Neymar en conférence de presse ce mardi.