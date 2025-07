PSG : Une star va signer ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l’heure ne semble pas être aux adieux pour Bradley Barcola. Malgré le fait qu’il ne soit plus un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, le président Nasser Al-Khelaïfi refuserait catégoriquement de le laisser partir au point de vouloir le blinder avec un nouveau contrat dans la capitale.

Le PSG a informé le Bayern Munich de l’indisponibilité de Barcola

« Barcola était l’une des cibles principales du Bayern Munich cet été. Barcola est un joueur qu’ils adoreraient rajouter à l’effectif. Le réel problème est que le Paris Saint-Germain, et particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi, a informé le Bayern qu’ils ne veulent pas vendre Barcola ». a confié Fabrizio Romano pendant le dernier épisode du Here We Go Podcast sur YouTube.