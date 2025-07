Transferts - OM : Le feuilleton du mercato enfin terminé ?

Axel Cornic

Si des gros noms sont annoncés en ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille doit surtout faire tout son possible pour garder ses meilleurs éléments. Et c’est notamment le cas avec Leonardo Balerdi, devenu un véritable pilier ces dernières années, qui est très apprécié à l’étranger et notamment en Serie A.

Avec la qualification en Ligue des Champions, c’est une saison très chargée qui se profile pour l’OM. C’est pour cela que Medhi Benatia et Pablo Longoria travaillent d’arrache-pied pour offrir à Roberto De Zerbi un collectif solide. Et ça passe surtout par la confirmation des meilleurs éléments de l’équipe…

Balerdi va rester à l’OM ? L’un des dossiers les plus épineux du moment, semble concerner Leonardo Balerdi. Très convaincant depuis un an, le défenseur a été installé comme capitaine par De Zerbi, qui mise beaucoup sur lui. Mais certains aimeraient le convaincre de quitter l’OM, avec son ancien coach Igor Tudor qui aurait réclamé son transfert à la Juventus.