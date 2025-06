Mercato : La réponse cash de l’OM pour un gros transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi pourrait être tenté de quitter l’OM pour une nouvelle aventure. En ce sens, l’international argentin verrait d’un bon oeil un potentiel transfert à la Juventus, où son ancien entraîneur Igor Tudor aimerait le recruter, mais les dirigeants marseillais se sont montrés fermes dans ce dossier.

C’est peut-être le feuilleton qui va animer le mercato estival de l’OM. Promu capitaine et prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, Leonardo Balerdi fait partie des joueurs sur lesquels Marseille veut s’appuyer la saison prochaine, à l’instar d’Adrien Rabiot et de Mason Greenwood, comme l’a rappelé Frank McCourt auprès du JDD : « Notre objectif est de les garder et de construire l’équipe autour. »

La Juventus ne lâche pas Balerdi, l’OM ferme la porte Cinq ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi quant à lui pourrait être tenté de découvrir autre chose. En ce sens, la Juventus est annoncée sur la piste de l’international argentin (7 sélections) et Igor Tudor, son entraîneur à l’OM lors de l’exercice 2022-2023, aimerait beaucoup le retrouver chez la Vieille Dame. Selon le journaliste de Sportitalia Giovanni Albanese, le défenseur âgé de 26 ans serait le premier choix des Bianconeri, à qui il aurait envoyé des signes positifs dans l’optique d’un potentiel transfert.