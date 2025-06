Transfert à 40M€ : La grosse annonce de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de la Juventus au cours des dernières semaines, Leonardo Balerdi ne devrait pas quitter l’OM cet été. Le club marseillais compte sur l’international argentin, promu capitaine et prolongé jusqu’en juin 2028 l’année dernière, et estime qu’il est intransférable, même si une offre de 40M€ venait à arriver.

Renforcer sa défense est le gros chantier de l’OM cet été, mais le club doit d’abord commencer par conserver ses meilleurs éléments. Si le secteur défensif a souvent été décrié la saison dernière, Leonardo Balerdi quant à lui a continué sur sa lancée. Devenu capitaine l’été dernier, l’international argentin (8 sélections) a ensuite prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 et Roberto De Zerbi en est très satisfait.

L'OM considère Balerdi comme intransférable « J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe », déclarait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse au mars dernier. « Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c’est un joueur extraordinaire. » Visiblement, certaines équipes, surtout en Italie, se sont bien rendues compte que le défenseur âgé de 26 ans existe.