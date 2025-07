Mercato - OM : Le plan B activé à l'étranger ?

Considéré comme intouchable en ce mercato estival, Leonardo Balerdi suscite énormément de convoitises à l’étranger et notamment en Italie. En effet, Igor Tudor aimerait beaucoup l’avoir sous ses ordres à la Juventus, mais la position de l’Olympique de Marseille aurait refroidi ses ardeurs.

Est-ce Marseille réussira à garder ses meilleurs joueurs pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ? C’est la grande question que tout le monde se pose. Car si l’ OM a toujours montré pouvoir recruter chaque été et modifier son effectif en profondeur, il faudra cette fois résister aux appels de certains des plus grands clubs d’Europe.

C’est notamment le cas avec Leonardo Balerdi , l’un des meilleurs Marseillais de la saison. Le défenseur central aurait une grosse cote à l’étranger et en Italie, Gian Piero Gasperini aurait notamment réclamé son transfert aux dirigeants de l’ AS Roma . Mais le principal danger semble venir de la Juventus , puisque Igor Tudor pousserait pour retrouver Balerdi , qu’il a côtoyé par le passé à l’ OM .

L’OM a calmé la Juventus ?

Compliqué toutefois de faire sauter le verrou marseillais ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, à Turin on aurait compris que l’OM ne laissera pas filer Leonardo Balerdi cet été et on aurait donc commencé à activer d’autres pistes. Il y aurait ainsi Aymeric Laporte d’Al Nassr, mais surtout Nayef Aguerd, que West Ham aimerait vendre après son prêt à la Real Sociedad.