Transfert à 20M€ : La promesse décisive pour l'OM !

Du côté de l'OM, la troisième recrue de l'été est imminente ! Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, c'est Facundo Medina qui va dans les prochaines heures paraphées son contrat avec le club phocéen. Alors qu'on parle d'un prêt avec obligation d'achat à 20M€, Medina aurait profité d'une promesse du RC Lens pour rejoindre Marseille.

Avec CJ Egan-Riley , l'OM a renforcé sa charnière centrale. Mais le chantier est tellement gros sur la Canebière que des renforts sont encore attendus. Et voilà que Facundo Medina arrive pour répondre à ce besoin du club phocéen. Cadre du RC Lens , l'Argentin va s'offrir un nouveau défi à Marseille , un club qu'il aurait déjà pu rejoindre il y a quelques mois lors du mercato hivernal.

Un transfert remis à quelques mois plus tard

Comme l'explique L'Equipe, l'OM avait poussé à la fin du mercato hivernal pour recruter Facundo Medina. En vain. L'Argentin était alors finalement resté au RC Lens avec toutefois une promesse. En effet, le futur Olympien aurait reçu la parole des Sang et Or à propos d'un bon de sortie pour cet été. Et voilà que ça permet aujourd'hui à Medina de rejoindre l'OM dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat à 20M€.