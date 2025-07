C’est la fin, l’annonce qui va enflammer l’OM

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l'Olympique de Marseille, nous en sommes déjà au troisième renfort de ce mercato. Facundo Medina est arrivé dans la cité phocéenne pour passer sa visite médicale mardi. Et dans le cadre de son atterrissage à Marignane, il n'a pas manqué d'assurer la fin d'une malédiction de 13 ans à l'OM.

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, l'OM a mis la main sur la troisième recrue de son mercato estival. Afin d'être le plus compétitif possible et notamment en Ligue des champions, les dirigeants du club phocéen ont offert Facundo Medina à Roberto De Zerbi. Et ce, grâce un prêt payant de 2M€ assorti d'une obligation d'achat de 18M€ et 2M€ de bonus atteignables convenus avec le RC Lens d'après Foot Mercato.