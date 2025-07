Mercato : L’OM boucle un nouveau départ

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un nouveau jeune issu du centre de formation de l'OM va quitter le navire. Agé de 19 ans, Alexi Koum, arrivé en provenance d'Auxerre en juillet 2024, va tenter de grapiller du temps de jeu en National. L'arrière gauche serait sur le point de rejoindre Valenciennes sous la forme d'un prêt.

L’OM n’y arrive pas. Malgré des succès en catégories jeunes, à l’image de la victoire en Coupe Gambardella en 2024, le club peine toujours à intégrer ses espoirs en équipe première. « En post-formation, seuls Bilal Nadir et Robinio Vaz ont réussi à sortir du lot. Malgré la victoire en Coupe Gambardella en 2024, on attendait plus d’intégrations. Mais l’OM peine à donner leur chance aux jeunes », regrettait récemment le journaliste Florent Germain sur RMC.