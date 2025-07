78M€ : Al-Khelaïfi fait paniquer le boss de l'OM !

Comme l'a rappelé Daniel Riolo, BeIN SPORTS offre 78M€ aux pensionnaires de Ligue 1 dans le cadre des droits TV, diffusant un match par journée de championnat. A en croire le journaliste de RMC Sport, les présidents des clubs de l'élite redoutent tous Nasser Al-Khelaïfi, le patron de la chaine qatarienne.

Alors que la LFP et DAZN sont en guerre depuis plusieurs mois à cause des droits TV, les clubs de Ligue 1 sont au plus mal. Heureusement pour les pensionnaires de l'élite, BeIN SPORTS paye cher pour pouvoir diffuser un match à chaque journée du championnat de France.