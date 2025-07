OM : Une excellente nouvelle est annoncée !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le Panama disputait les quarts de finale de la Gold Cup face au Honduras. Malheureusement les coéquipiers d'Amir Murillo se sont inclinés malgré leur statut de favori de la compétition. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'OM puisque le défenseur va pouvoir retrouver son club un peu plus tôt que prévu comme l'explique le journaliste spécialiste du football sud-américain Pierre Gerbeaud

Murillo éliminé avec le Panama, retour à l'OM

Engagé dans la Gold Cup, compétition qui réunit les sélections d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, le Panama faisait clairement partie des favoris et pouvait prétendre au titre après sa finale lors de la dernière édition en 2023. Mais les coéquipiers d'Amir Murillo se sont inclinés et ne continueront pas l'aventure. Toutefois, l'OM peut se réjouir de retrouver son défenseur. « Murillo a fait un match correct. Il a joué les 90 minutes et il va pouvoir partir en vacances. Si il a 3 semaines de vacances il pourrait revenir pour le deuxième match de la saison de l’OM. S’il y revient entre mi et fin juillet il devrait pouvoir reprendre 1 mois plus tôt. C’est une bonne nouvelle, Murillo est parti hier soir en vacances, il n’a pas tiré de tir aux buts… » confie Pierre Gerbeaud, journaliste de Lucarne Opposée pour Football Club de Marseille.