Feuilleton terminé, l’OM boucle un gros transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé comme une des priorités depuis plusieurs semaines maintenant, Facundo Medina devrait bel et bien être un joueur de l’OM la saison prochaine. Un accord a été trouvé avec le RC Lens pour le transfert de l'international argentin, estimé à 22M€ bonus compris. Le joueur est attendu ce mardi à Marseille afin de passer sa visite médicale.

Après s’être attaché les services d’Angel Gomes (24 ans) et de CJ Egan-Riley (22 ans), arrivés libres en provenance du LOSC et de Burnley, l’OM devrait très bientôt accueillir sa troisième recrue de l’été. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les dirigeants marseillais essayent de recruter Facundo Medina et il semblerait qu’ils y soient parvenus.

Accord OM-Lens pour le transfert de Medina En effet, d’après les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé avec le RC Lens pour le transfert de l’international argentin (7 sélections). Tout s’est accéléré le week-end dernier et en 72 heures, l’OM et les Sang et Or sont tombés d’accord autour d’une indemnité de transfert estimée à 22M€ bonus compris.