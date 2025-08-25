OM : Ce transfert à 30M€ est acté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plein bras de fer avec le Club Bruges, qui a finalement bloqué son transfert, Joel Ordóñez devrait finir par rejoindre l’OM. Selon Walid Acherchour, ce dossier devrait se concrétiser dans les prochains jours. Un transfert estimé à 30M€ bonus pour le défenseur international équatorien âgé de 21 ans.

Après les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans), l’OM cherche encore à renforcer sa défense et en ce sens, a jeté son dévolu sur Joel Ordóñez (21 ans). Comme indiqué par le journaliste Sacha Tavolieri, Marseille a répondu aux demandes du Club Bruges et proposé 25M€, plus 5M€ de bonus, pour recruter l’international équatorien (8 sélections).

Ordóñez sèche de nouveau l’entraînement Mais alors qu’elle lui avait accordé un bon de sortie, la formation belge a finalement fermé la porte à un départ de Joel Ordóñez. Ce qui a provoqué la colère de ce dernier, déterminé à rejoindre l’OM et qui a de nouveau séché l’entraînement du Club Bruges ce lundi.