OM : Ce transfert à 30M€ est acté !

En plein bras de fer avec le Club Bruges, qui a finalement bloqué son transfert, Joel Ordóñez devrait finir par rejoindre l’OM. Selon Walid Acherchour, ce dossier devrait se concrétiser dans les prochains jours. Un transfert estimé à 30M€ bonus pour le défenseur international équatorien âgé de 21 ans.
Après les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans), l’OM cherche encore à renforcer sa défense et en ce sens, a jeté son dévolu sur Joel Ordóñez (21 ans). Comme indiqué par le journaliste Sacha Tavolieri, Marseille a répondu aux demandes du Club Bruges et proposé 25M€, plus 5M€ de bonus, pour recruter l’international équatorien (8 sélections).
Ordóñez sèche de nouveau l’entraînement
Mais alors qu’elle lui avait accordé un bon de sortie, la formation belge a finalement fermé la porte à un départ de Joel Ordóñez. Ce qui a provoqué la colère de ce dernier, déterminé à rejoindre l’OM et qui a de nouveau séché l’entraînement du Club Bruges ce lundi.
« Ordóñez, ça va se concrétiser »
Il ne reste plus qu’une semaine à l'Olympique de Marseille pour débloquer ce dossier, ce qui devrait se produire, selon Walid Acherchour. « Ordóñez, ça va se concrétiser », a-t-il assuré sur le plateau de Winamax TV.