Mercato - Paris FC : Le joli transfert tenté à la dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec zéro point au compteur après deux journées, contre Angers et l’OM, le Paris FC s’est rapidement frotté à la dure réalité de la Ligue 1. Trois à quatre recrues sont encore attendues par le club de la capitale, visant notamment Pierre Lees-Melou (Brest) pour renforcer le milieu de terrain.

Les deux premiers matchs de la saison ont permis de constater que le Paris FC n’était pas encore au niveau pour la Ligue 1. Battus à Angers (0-1), les hommes de Stéphane Gilli se sont lourdement inclinés au Vélodrome samedi, après avoir pourtant fait douter l’OM (5-2) en revenant à égalité. Le promu a bien conscience que de nouveaux joueurs sont nécessaires pour éviter de sombrer dans l’élite.

« Trois-quatre recrutements » attendus cette semaine au Paris FC « Il y a trois-quatre recrutements à faire cette semaine, on est dessus depuis déjà plusieurs jours, ça va transformer la structure et la physionomie de l’équipe, a rassuré le président Pierre Ferracci dimanche, au micro de RMC. Donc trois-quatre recrutements sur huit-neuf au total, ça fait beaucoup. On sait qu'il nous manque un latéral droit, Chergui a dépanné à Marseille comme il le fait depuis deux matchs, et plutôt bien, mais c’est un défenseur central ou un milieu de terrain. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. Mais on est plutôt content du recrutement pour l’instant et avec ce que l’on va compléter cette semaine, je crois qu’on aura une première équipe satisfaisante pour une première année en Ligue 1, pour viser quelque chose qui correspond à nos ambitions européennes régulières dans le futur, avec la famille Arnault et RedBull. »