Un joueur lâche Mbappé pour l’OM : Il vend la mèche sur Instagram !

En quête d'un nouveau milieu de terrain pour remplacer Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts, l'OM tente le très gros coup Dani Ceballos. Et ce dernier semble avoir vendu la mèche concernant un éventuel départ du Real Madrid puisque sur Instagram, il a posté une publication énigmatique : «The Last Dance». De quoi confirmer un départ imminent.

C'est officiel depuis quelques jours, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l'OM. Le milieu de terrain paye très cher sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes (0-1) et le club phocéen aurait même déjà fixé un prix pour son transfert : 15M€. Mais en attendant d'avoir trouvé preneur, les Marseillais explorent le marché en quête d'un nouveau milieu de terrain.

L'OM veut Ceballos... Dans cette optique, l'OM aurait un rêve qui se nomme Dani Ceballos. En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le club phocéen serait en discussions avancées avec le milieu de terrain du Real Madrid. L'idée serait d'obtenir un prêt assorti d'une option d'achat pour l'international espagnol dont le contrat court jusqu'en 2027.